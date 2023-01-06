الشرقية تستعد لتشيع جنازة طالبة ثانوى عُثر على جثتها بعد شهر من تغيبها

الشرقية فتحية الديب

تستعد محافظة الشرقية لتشييع جنازة طالبة بالصف بالصف الأول الثانوي العام، كانت قد تغيبت عن منزل أسرتها منذ يوم 5 ديسمبر الماضي، وحررت بشأنها أسرة الطالبة بلاغًا بشأن تغيبها، قبل العثور على جثتتها غارقة في ترعة الإسماعيلية في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس.

كانت أسرة الفتاة سعاد صلاح ابو عيشة، 14 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي العام، مقيمة في نطاق مركز شرطة بلبيس، حررت بلاغًا في قسم شرطة بلبيس حمل رقم 3575 إداري قسم شرطة بلبيس لسنة 2022، يفيد باختفاء ابنتهم وتغيبها منذ يوم 5 من شهر ديسمبر الماضي.

وأوضحت أسرة الطالبة المتغيبة أن ابنتهم كانت قد ذهبت إلى أحد الدروس الخصوصية ظهر يوم الخامس من شهر ديسمبر الماضي، ولم تعد إلى المنزل أو يعرفوا شيئًا عنها من وقتها، فيما تم العثور على جثة الطالبة المتغيبة في ساعة متأخرة من مساء الخميس، وتعرفت عليها والدتها من خلال الملابس التي كانت ترتديها الجثة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأميري في محافظة الإسماعيلية والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.