"الشباب والرياضة": القوافل التعليمية والتنويرية تصل إلي محطتها الحادية عشر بالغربية بمشاركة 8 آلاف طالب

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ،اليوم الخميس ، فعاليات المحطة الحادية عشر من مشروع القوافل التعليمية والتنويرية لطلاب الشهادة العامة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية بمحافظة الغربية ، علي مدار يومين الخميس وغدًا الجمعه ، تحت شعار " الجمهورية الجديدة .. العلم والعمل" ، والذى تنفذه الوزارة للعام العاشر على التوالي ، بالتعاون مع وزارتي " التربية والتعليم والتعليم الفني ، التنمية المحلية ، وحدة تصدوا معنا "، في 16 محافظة ، وذلك ضمن خُطتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة للعام الدراسي 2022_2023 ، والمحافظات الحدودية وصعيد مصر ، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس مجلس الوزراء .

من جانبه :" أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أن مشروع القوافل التعليمية والتنويرية يعد أهم أحد البرامج والمشروعات التى تنفذها الوزارة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة ، والتى تحرص الوزارة على تجسيدها على أرض الواقع لما لها من نجاحات وتأثير كبير فى العملية التعليمية، ومن خلال رفع المعاناة عن الأسرة المصريه ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية ليحاضر بها صفوة من خبراء المواد الدراسية علي مستوي الجمهورية.





ثمن «صبحي » علي شكره للقائمين علي تنظيم تلك القوافل التي تسعي إلي الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب ليحققوا نتائج متميزة من خلال محاضرات دراسية متنوعة يقدمها خبراء المواد الدراسية المختلفة لتقديم منتج تربوي متطور يستفيد منه الطلاب وتخفيفًا عن أولياء الأمور وبما يساهم فى تحقيق نتائج متميزة من خلال تقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب علي مدي يومي الخميس والجمعة ، لافتًا إلى :" أن عدد الطلاب الذين استفادوا من القافلة في يومها الأول بلغ 8000 طالبًا وطالبة بقطاعي المحله وزفتي ، في مدارس السيدة زينب الثانوية ،طلعت حرب الثانوية العسكرية ، مختار كامل الثانوية ، كشك الثانوية العسكرية ".

جاء تنظيم فعاليات القوافل في يومها الأول ، حضور كلًا من :" الأستاذ سيد مصطفي _المشرف العام علي القوافل ، سعاد حافظ _ منسق مشروع القوافل بالإدارة المركزية للتعليم المدني ، مدربي تصدوا معنا الدكتور مؤمن شعبان ، الدكتور محمد الملوانى ".

في ذات السياق ، تضمنت فعاليات اليوم ،عدة محاور هامة منها "تصحيح المفاهيم المغلوطة، ومواجهة الشائعات ، ذلك في إطار الجانب التنويري لإنعقاد البرنامج القومي لمواجهة الشائعات " تصدوا معنا " ، تطرق مدربي البرنامج حول مفهوم الشائعات والطرق الموجزة لمجابهة هذا الوباء المعلوماتي من خلال عدة طرق أهمها : " تطوير المهارات التحليلية والنقدية لأنها بمثابة خط الدفاع الأول الذي يحمي الشخص من الوقوع فريسة للأخبار المضللة والشائعات الكاذبة ،وكيفية التحقق من المصدر ، البحث عن المواقع الأخرى التي تنشر هذا الخبر عند التحقق من الأخبار الكاذبة والإشاعات، التحقق من صحة الدلائل والبراهين المذكورة ، كيفية اكتشاف الصور المزيفة ، كذا الإعتماد على المنطق في تحديد الأخبار الكاذبة عند قراءة خبرا ما وتشعر أنه من غير المنطقي أن يكون صحيحًا .

ونالت القافلة قبول وإعجاب من الطلاب المشاركين، حيث عبروا عن مدى الاستفادة التى حصلوا عليها وطالبوا بأن يكون هناك المزيد مثل هذا اللقاءات شاكرين الجهات الشريكة وجميع القائمين على تنفيذ هذه القافلة .