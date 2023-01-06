الخارجية العراقية ترحب بالضيوف المشاركين في افتتاح "خليجي 25"

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رحبت وزارة الخارجيَّة العراقية، اليوم الجمعة، بضيوف البلاد المُشاركين في افتتاح بطولة "خليجي 25" في البصرة.

وذكر بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)-: "تُرَحِّبُ وزارة الخارجيَّة بضيوف العراق، وبسفراء الدول المقيمة في بغداد، وكذلك سفراء الرياضة الذين حلُّوا ضيوفاً كِراماً، للمُشاركة في افتتاح خليجي 25 في البصرة".

وأكدت الوزارة أن "هذه النسخة من الخليجي في البصرة ستكون استثنائيَّة".. وأضافت: "نُبارك لشعبنا ولبصرتنا الفيحاء استضافة خليجي 25، وانطلاق مباراة الافتتاح اليوم، وأهلاً ومرحباً بالأشقاء في بلدهم الثاني".

هذا ويشارك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، في حفل افتتاح بطولة خليجي 25 الذي سينطلق مساء اليوم في البصرة.

ووصل إنفانتينو في وقت سابق إلى مطار البصرة وكان في استقباله رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ومحافظة المدينة أسعد العيداني.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي قد وصلا الى البصرة لحضور افتتاح "خليجي 25".

وبدأت الجماهير تتوافد الى ملعب البصرة الدولي، اليوم، بأعداد كبيرة لحضور افتتاح بطولة "خليجي 25"، والتي تليها مباراة المنتخب العراقي مع نظيره العماني.

وتنطلق عصر اليوم بتوقيت العراق بطولة "خليجي 25" في محافظة البصرة، فيما أكدت المحافظة أمس جاهزيتها فنياً ولوجستياً لانطلاقة البطولة.