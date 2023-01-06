اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 يناير 2023 08:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الحاضرون يلتقطون صورا سيلفى مع قداسة البابا تواضروس أثناء ترأسه قداس عيد الميلاد

الجمعة، 06 يناير 2023 07:37 م
الحاضرون يلتقطون صورا سيلفى مع قداسة البابا تواضروس أثناء ترأسه قداس عيد الميلاد الصور السيلفى مع القداس
رامى محيى الدين - محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقط الحاضرون الصور السيلفى مع قداسة البابا تواضروس أثناء ترأسه قداس عيد الميلاد المجيد كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبدأ توافد الوزراء والمسئولين على كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل البدء في قداس عيد الميلاد المجيد، والذى ترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من كبار رجال الدولة والقيادات السياسية والشعبية. 

واستعدت كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لقداس عيد الميلاد المجيد، والذى يبدأ بعد قليل يترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من كبار رجال الدولة والقيادات السياسية والشعبية.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أصدرت تنبيهات، بشأن المشاركة فى قداس عيد الميلاد المجيد  فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يترأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.


السيسى

السيسي

الرئيس السيسي

اخبار الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عيد الميلاد

كاتدرائية العاصمة الادارية

احتفال عيد الميلاد

قداس عيد الميلاد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة