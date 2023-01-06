الحاضرون يلتقطون صورا سيلفى مع قداسة البابا تواضروس أثناء ترأسه قداس عيد الميلاد

رامى محيى الدين - محمد شرقاوى

التقط الحاضرون الصور السيلفى مع قداسة البابا تواضروس أثناء ترأسه قداس عيد الميلاد المجيد كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبدأ توافد الوزراء والمسئولين على كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل البدء في قداس عيد الميلاد المجيد، والذى ترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من كبار رجال الدولة والقيادات السياسية والشعبية.

واستعدت كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لقداس عيد الميلاد المجيد، والذى يبدأ بعد قليل يترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من كبار رجال الدولة والقيادات السياسية والشعبية.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أصدرت تنبيهات، بشأن المشاركة فى قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يترأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.