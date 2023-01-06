الاستماع لأقوال أسرة عاطل تم العثور على جثته فى منشأة القناطر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال عدد من أفراد أسرة عاطل تم العثور على جثته بمنطقة زراعية في منشأة القناطر، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا.

وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أنه فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وعدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة في منطقة زراعية بمنشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة عاطل، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.

وكشفت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وأن جرعة مخدرات زائدة وراء إنهاء حياة العاطل.

تم مناظرة الجثة، ونقلها إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

المواد المخدرة المسببة للإدمان تحفز الدماغ على إفراز مادة كيميائية تسمى الدوبامين ، والتي تنتج النشوة . يمكن أن تكون هذه النشوة مسببة للإدمان ، مما يجعل الناس يستهلكون المزيد والمزيد من المادة من أجل تحقيقها. ويمكن ان يؤدى التعاطى الى عواقب صحية وخيمة ، بما في ذلك السكتة الدماغية والنوبات القلبية وفقا لما نشره موقع verywellmind

علامات تعاطي المخدرات

العلامات الجسدية

عيون حمراء كالدم

اتساع حدقة العين

سرعة دقات القلب

خطاب سريع أو مشوش

الغثيان أو القيء

ارتعاش العضلات أو تشنجاتها

- ارتفاع درجة حرارة الجسم

فرط الحساسية للضوء والصوت واللمس

تغيرات في الشهية

الأرق أو أنماط النوم غير المعتادة

تغير المظهر الجسدي

النظافة الشخصية المهملة

علامات نفسية

الإثارة والنشوة والثقة الزائدة أثناء استخدام الدواء

زيادة الطاقة واليقظة أثناء استخدام الدواء

الاكتئاب بعد ارتفاع يرتدي

الخوف أو القلق أو جنون العظمة

تغييرات غير مبررة في المواقف والشخصية

التهيج أو القلق

تقلبات مزاجية مفاجئة أو نوبات غضب

حكم ضعيف

العلامات السلوكية

مسؤوليات مهملة

ضعف الحضور والأداء في العمل أو المدرسة

التغييرات في الروتين ، والهوايات ، والمعارف ، وأماكن الاستراحة

سلوك محفوف بالمخاطر أو غير آمن

السلوك السري أو المشبوه

سلوك غريب أو غير متوقع

السلوك العدواني أو العنيف

مشاكل مع السلطات بسبب أنشطة مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو السلوك غير المنضبط

التأثيرات طويلة المدى

سوء التغذية وفقدان الوزن ، لأن الأشخاص الذين يتعاطون الكوكايين بشكل عام لديهم شهية منخفضة

اضطرابات الحركة مثل مرض باركنسون ، والتي تنتج عن عدم انتظام الدوبامين في الدماغ

ضعف الأداء المعرفي ، والذي يمكن أن يسبب صعوبات في الانتباه والذاكرة واتخاذ القرار وتثبيط الاندفاع والمهام الحركية

الذهان ، وهو حالة عقلية تتميز بالهلوسة (رؤية وسماع أشياء غير حقيقية) والأوهام (تصديق أشياء غير حقيقية)

مضاعفات الحمل ، مثل الولادة المبكرة ، وانخفاض الوزن عند الولادة ، ومشاكل التركيز والتنظيم الذاتي لدى الطفل .