الأنبا باخوم: قانون بناء الكنائس والأحوال الشخصية يؤكدان جدية تطبيق المواطنة فى مصر

كتب: محمد الأحمدى

قال الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية بالكنيسة الكاثوليكية أنه مما لاشك فيه أن زيارات الرئيس السيسى للتهنئة بعيد الميلاد المجيد تعبر عن روح المحبة والتآخى والمواطنة وأن الرئيس رئيس لكل الشعب المصرى ولكل المواطنين ويدل على روح المواطنة والأخوة التى تسود البلاد فى هذه الظروف.

وأكد خلال تصريحات لليوم السابع أن هناك علامات أخرى تؤكد على جدية تطبيق مفهوم المواطنة ونرى ذلك فى قانون بناء الكنائس وقانون الأحوال الشخصية حيث يسرى فى نفس الاتجاه وهو المواطنة، كما أكد على أهمية قانون تقنين وترخيص عشرات الكنائس الكاثوليكية خلال أخر 10 أعوام.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم الجمعة قداس ليلة عيد الميلاد المجيد، وذلك بكاتدرائية ميلادالسيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وسط حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء وكبار رجال الدولة.

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تنبيهات بشأن المشاركة فى قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى يترأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وجاءت أبرز التعليمات التى أصدرتها الكنيسة كالآتى:

1- المشاركة فى صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة.

2- على الراغبين فى المشاركة صلوات قداس العيد تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسة التابعين لها، وذلك لكافة كنائس القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، أو تقديم بياناتهم لمكتب الأب وكيل البطريركية بالقاهرة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

3- سيتم توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يتسلمها من نفس المكان الذى قدم له بياناته، مع مراعاة أن الأطفال بدءًا من سن خمس سنوات يجبأن يكون لهم دعوة مستقلة لكل واحد منهم.

4- آخر موعد لتقديم البيانات يوم الأحد 1 يناير 2023 .

علمًا بأنه:

1- يمكنكم الذهاب إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالسيارات الخاصة أو بالأتوبيسات التى ستوفرها لكم كنيستكم التابعين لها، حيث لن توفر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أية وسائل نقل للمصلين إلى كاتدرائية ميلاد المسيح كما حدث فى سنواتٍ سابقة.

2- سوف تخصص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات.

3- ستُفتح أبواب الكاتدرائية يوم الجمعة 6 يناير الساعة الخامسة مساء، ولن يسمح بدخول أحد قبل هذا الموعد، مع ملاحظة أن القداس سيبدأ فى تمام الساعةالسابعة مساء، وبالتالى من الضرورى عدم التأخر فى الوصول إلى الكاتدرائية بعد الساعة السادسة.

4- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي، وكذلك أصل الدعوة الخاصة بكم، مع ضرورة التأكد بأن تكون الدعوة مختومة.

5- سوف نعلن لاحقًا عن أرقام بوابات الدخول، ومسارات الوصول إلى أماكنكم داخل الكاتدرائية.

وطالبت الكنيسة رجاء خاص من الجميع، بعدم حضور أى شخص يعانى من أى أعراض مرضية، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.