اعترافات المتهم بقتل شخص فى الوايلى: "كان فيه خلاف مالى قديم بينا"

كتب سليم على

اعترف المتهم بقتل عامل فى الوايلى أمام النيابة العامة بجنوب القاهرة بارتكابه الواقعة، مؤكدا حدوث مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه بسبب خلافات مالية قديمة بينهما، تطورت إلى مشاجرة، وطعنه بسكين للدفاع عن النفس، مضيفا "والناس نقلوه المستشفى".

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، وتحليل عينة من دمه لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، ووجهت له تهمة القتل.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (عامل - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ وتوفى متأثرًا بإصابته.

وبالانتقال وسؤال والده قرر بحدوث مشادة كلامية بين نجله وآخر "يحمل جنسية إحدى الدول" تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض نتج عنه إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وتبين أنه بائع "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم دائرة القسم، وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة "سكين"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.