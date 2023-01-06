إصابة 8 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على الطريق الدائرى بمدينة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 8 أشخاص، صباح اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الدائرى بمدينة بنى سويف، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

وتلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الدائرى بمدينة بنى سويف ووقوع إصابات.

على الفور، دفع مرفق اسعاف بنى سويف بخمس سيارات إسعاف، إلى موقع البلاغ لنقل المصابين في الحادث إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من حسنيه عبد العليم محمود 60 سنه مصابة كدمه بالصدر، نعمات محمد احمد 53 سنه مصابة اشتباه كسر بالزراع الايسر، ياسين محمد علي 12 سنه مصاب جروح و سحجات بالجسم، محمد علي سيد 35 سنه سائق مصاب كدمات بالجسم، ايه رمضان عبد الجواد 14 سنه مصابة كدمات بالجسم، ايمان حسين احمد 35 سنه مصابة كدمات بالجسم، عايده عبد الدايم احمد 26 سنه مصابة اشتباه ما بعد الارتجاع، احمد علي السيد 13 سنه مصابة اشتباه كسر بالضلوع، وجميعهم مقيمون قرية الحكامنة التابعة لمركز بنى سويف.

تم استقبال المصابين داخل قسم الطوارئ بالمستشفى التخصصي لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم لهم .