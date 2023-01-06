إصابة 7 أشخاص بكسور فى حادثى سير بمركزى إيتاى ووادى النطرون بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة، حادثى سير بمركزى وادى النطرون، وإيتاى البارود، أسفروا عن إصابة 7 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

بالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى عند قرية الاربعين التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى إيتاى البارود العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفى مركز وادى النطرون أصيب 3اشخاص بكسور وكدمات مختلفة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.