8365 طالبا يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات القطاع الطبى بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، ختام الأسبوع الأول لامتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2022 / 2023 لطلاب كليات القطاع الطبى بإجمالى 8365 طالبا، بإشراف الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، نجاح أداء طلاب القطاع الطبى للاختبارات الإلكترونية بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة لامتحانات الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى 2022 / 2023، بإجمالي 25 مقررا في كليات الصيدلة 3 مواد، وفي كلية طب الفم والأسنان 9 مواد ، وكلية العلاج الطبيعي 5 مواد، وفي كلية الطب البيطري 5 مواد، وفي كلية التمريض 3 مواد.

وأوضح رئيس الجامعة أن مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بالجامعة مصمم طبقًا للمواصفات القياسية لمراكز الاختبارات الإلكترونية، وتم تزويده بأحدث الأجهزة وخدمات الإنترنت ليكون المركز نموذجًا مثاليًا لمراكز الاختبارات الإلكترونية على مستوى الجامعات.

ويُشرف على متابعة الاختبارات العملية الدكتور عمرو أبو هاني، المدير التنفيذي للمعلومات والمشروعات ، ومهندسي مركز الاختبارات الإلكترونية نوال محمد صالح، ايهاب محمد رزق، عزة حسن عبد الغفار، دينا فتحي قنديل، صفا علي عبد العظيم، روان بهاء البرهامي، عبد الله الجنبيهي، وخلود محمد خالد.