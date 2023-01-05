نص البيان المشترك لرئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة.. صورة

كتبت – نور على

ينشر "اليوم السابع"، البيان المشترك لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد عمار المشري، بشأن الوثيقة الدستورية، للحرص علي إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبعد الإطلاع علي مشروع الوثيقة الدستورية المنجزة من قبل اللجنة المكلفة بإنجاز المسار الدستوري بين المجلسين، فقد تم الاتفاق علي مايلي:-

1- قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام

كل مجلس.

2- وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كـل الإجـراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية

وتوحيد المؤسسات.

وأضاف البيان لا يسعنا هنا إلا أن نتقدم رئيسى المجلسين بجزيل الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبالاحتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستورى التى أفضت إلى هذ الاتفاق. كما لا ننسى أن نشكر كافات الأطراف الدولية والمحليـة وعلـى رأسـها بعثة الأمم المتحـدة للدعم لدى ليبيا المتمثلة فى رئيس البعثة السيد عبدالله بـاثيلى، وكافـة الـدول الصـديـقة والشقيقة التى تسعى لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها حـفـظ الـلـه لـيـبـيـا آمـنـة مستقـرة