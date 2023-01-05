مصرع شخص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة محملة بالأخشاب بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر بإصابات بالغة، وذلك إثر انقلاب سيارة محملة بالاخشاب على كوبرى طملاى التابعة لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، يفيد بمصرع شخص مصرعه وإصابة آخر بإصابات بالغة، وذلك إثر انقلاب سيارة محملة بالأخشاب على كوبرى طملاى التابعة لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية.

على الفور تم الدفع بسيارتى إسعاف برئاسة الدكتور أيمن عباس مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية،وشادى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.