مصدر مصرفى: ارتفاع حجم معاملات سوق الانتربنك الدولارى اليوم بنحو 5 أضعاف

كشف مصدر مصرفي عن ارتفاع حجم المعاملات التي تمت عبر سوق الانتربنك الدولاري اليوم، بواقع 5 أضعاف مقارنة بحجم المعاملات اليومية في الأشهر السابقة.

وأكد المصدر أن هذا الارتفاع في حجم المعاملات الدولارية بين البنوك يعبر عن نجاح الإجراءات والضوابط التي اتخذها القائمين على إدارة السياسة النقدية مؤخرًا.

وأشار إلى أن سوق "الانتربنك" يوفر للقطاع المصرفي القدرة على تداول سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب.

جدير بالذكر أن البنك المركزي أمس عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر.

ويستمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال أخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.

ويعتبر الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر عند أعلى مستوى له منذ مايو 2022، كذلك يغطي حجم الاحتياطي النقدي الحالي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية.