محافظ الغربية يتفقد محيط الكنائس بطنطا استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد

الغربيــــة عادل ضرة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة مسائية لمتابعة آخر استعدادات المحافظة لاستقبال المصلين فى كنائس طنطا، حيث تفقد محيط مطرانية طنطا ومحيط كنيسة مارى جرجس، والتى سيقام بها قداس عيد الميلاد غدا.

ويذكر أن الجولة تأتى ضمن الجولات المستمرة لمحافظ الغربية لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد الميلاد المجيد، من خلال متابعة أعمال النظافة ورفع أى مخلفات في كافة الشوارع والطرق المؤدية للكنائس وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أى وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد تفقد عدد من الشوارع التي يتم تطويرها ورفع كفاءتها بمدينتي المحلة الكبرى وسمنود، وذلك من خلال جولة موسعة رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والمهندس محمود الشامي عضو مجلس النواب.

بدأت الجولة بتفقد منطقة منشية عبد المنعم رياض بحي ثاني المحلة الكبرى، حيث تشهد المنطقة أعمال تطوير تشمل توسعة ورصف شارع منشية عبد المنعم رياض الرئيسي من دوران الشركة حتى نهاية سوق التقوى، تمهيد 28 شارع فرعى، إزالة البروز والتعديات وطبقة الطريق الهالكة، تمهيدا لتركيب الأنترلوك بالشوارع الجانبية، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

كما تفقد رحمي خلال الجولة شوارع (جمال عبد الناصر، سكة قطور، سكة دمرو، ميدان الزارعة) إلى جانب متابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بالمرحلة الثانية والثالثة من كورنيش المحلة والذي يتم إنشاؤه بطول 6.8 كم وعرض 18 متر على ثلاث مراحل.

وفي مركز المحلة، تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بمصنع تدوير المخلفات الصلبة، حيث تم إقامة سور جديد للمصنع ودهانه وإنارته بجانب تطوير مبنى العمال والمبنى الإداري ،إقامة مظلتين للمتولد اليومي وأخرى للمعدات وورشة ميكانيكية للمعدات، صب الأرضيات، تطوير الميزان ورفع قدرته الكهربائية بتركيب 2 محول بقدرة 2 ميجاوات بالإضافة لأعمال الحماية المدنية.

وفي سياق متصل، تابع رحمي جولته بمركز ومدينة سمنود، حيث تابع الأعمال الجارية في كورنيش ترعة الساحل بسمنود والذي يتم إنشائه بطول 3 كم وعرض 6 أمتار بتكلفة مالية 47,7 مليون جنيه ليصبح متنزها ومتنفسا جديدا وحضاريا لمدينة سمنود، إلى جانب كونه محوراً مروريا يساهم في تقليل الازدحام المروري الذي يعاني منه مدخل المدينة، كما تفقد أعمال توسعة مدخل المدينة بطول 1.2 كيلو متر.

واختتمت الجولة بتفقد مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود، والذي يُعد المحطة الخامسة التي استقبلت السيدة العذراء والسيد المسيح في رحلتهم المقدسة، حيث وجه رحمي التهنئة لكاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بعيد الميلاد المجيد، كما تفقد آخر استعدادت المحافظة لاستقبال عيد الميلاد المجيد بمحيط الكنيسة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة الكبرى، المحاسب سعد نصر رئيس ثان المحلة الكبرى و رضا علي رئيس مركز ومدينة سمنود .