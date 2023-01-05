محافظ السويس يشدد على استمرار الحملات لتوفير السلع وضبط الأسعار

كتب - السيد فلاح

شدد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، علي الغرفة التجارية والتموين ومباحث التموين والأحياء باستمرارالحملات والتفتيش والمتابعة اليومية للسوق والمحلات والمجمعات وإقامة شوادرلتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية ومنع الاحتكار لأي سلعة، فضلاً عن جودتها وضبط الأسعار لتكون في متناول جميع المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ السويس، بحضور الدكتورعبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة، كما حضر اللقاء من القيادات الأمنية، نائب مدير الأمن ورئيس مباحث التموين ومحمد رشاد، مدير عام التموين ومحمد الملاح، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالسويس وفرع جهاز حماية المستهلك والمكتب الفني ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية والأجهزة المعنية، ومشروع الأسواق بالمحافظة.

وفي اللقاء شدد اللواء عبد المجيد صقر، على الغرفة التجارية المصرية بالسويس بسرعة عمل شوادر ومعارض أهلا رمضان في كل الأحياء لتخدم المواطن البسيط لتوفير السلع الأساسية بأسعار تناسبه والتأكيد علي منع الاستغلال من أي تاجر ، واتخاذ إجراءات قانونية شديدة ومحاسبة من يتلاعب بقوت الشعب ويرفع أسعار السلع الغذائية من بعض التجار المستغلين، مطالبًا جميع الحضور بالوقوف في صف المواطن البسيط وتوفير احتياجاته.

وكلف المحافظ مديرية التموين بتوفيرالسلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية والتاكيد علي توفير السلع ومتابعة الأسعار بمنافذ البيع ومنافذ أمان.

وأكد المحافظ مرحبًا بإقامة أي منافذ في مناطق تجمعات السكان بالسويس، بهدف مواجهة احتكار السلع وتوفيرها بأسعار مخفضة، ومشددًا على استمرار عمل مبادرات لضبط وتوفير السلع، كذلك كلف بفتح شوادرلبيع اللحوم والسلع الأساسية والدواجن والبيض والأسماك والخضروالفاكهة مع العمل على خفض الأسعار وتثبيتها.

كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات على المحلات وتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعدلمتابعة القرارات الخاصة بضبط الأسعار وتوفير السلع بجميع الأحياء ومنع الاستغلال وإغلاق أى محلات تستغل المواطنين وتبيع بأسعار باهظة.