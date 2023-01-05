فتح باب التقدم لأصحاب أراضى الحزام الأخضر بـ6 أكتوبر لتقنين أوضاعهم لمدة شهرين

كتب أحمد حسن

صرح المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، بأنه تقرر فتح باب التقدم بمستندات التعاقد لمدة شهرين من تاريخ الإعلان كمهلة للمتعاملين على الأراضي المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ، والبالغ مساحتها (12494) فداناً، وذلك استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من المتعاملين على تلك الأراضي.

وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم منح هذه المهلة للذين لم يتمكنوا من التقدم بالإعلانات السابقة، على أن يتقدم صاحب الشأن بطلب بمقر جهاز المدينة على النموذج المُعد لذلك مرفق به المستندات الدالة على تخصيص أرض له من الشركة داخل هذه المساحة، وصورة الرقم القومي سارية وقت تقديم الطلب، على أن يثبت بالطلب العنوان الذي يتم المراسلة عليه وأرقام التليفونات المتاحة للتعاقد لنظام السداد العيني فقط، وذلك للذين لا ينطبق عليهم الحكم الصادر فى الدعاوى المقامة أرقام ( 4225 لسنة 67 - 64657 لسنة 70 - 4201 لسنة 71 - 64434 لسنة 71 ).

وأكد أنه فى حالة عدم الالتزام بالتقدم خلال الفترة المحددة، تُعتبر هذه الحالات مُلغاة، ويتم التعامل على تلك الأراضي ضمن حصة الهيئة، وكذا الالتزام بأن موعد بداية التنفيذ الفعلي لكافة الأراضي الكائنة بالمنطقة المشار إليها بعالية هو 15/1/2023.