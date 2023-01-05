طقس متقلب فى دمياط.. والمحافظة تعلن حالة الطوارئ.. صور

واستقرت حالة الطقس في دمياط، مع وجود سحب كثيفة وغيوم على فترات، بينما جاءت درجات الحرارة في دمياط اليوم لتسجل 28 درجة.

وفي سياق متصل أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على إعلان حالة الطوارئ للتعامل الفوري مع ايه تغيرات تطرأ على حالة الطقس، موضحة أن هناك تعليمات مشددة بشأن انتشار معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، إضافة إلي تزويد تلك المعدات بالفرق المدربة للتعامل مع تراكمات مياة الأمطار ورفع تلك التراكمات بشكل سريع.

كما أعلنت محافظ دمياط أيضا، تكثيف حملات تطهير بالوعات مياة الامطار، إضافة إلى إجراء الصيانة الدورية لعدد من أعمدة الإنارة وكذلك متابعة تنفيذ خطة الاستعداد لنوات الأمطار بمدينتي رأس البر وذلك لحماية المنشآت السياحية التى تقع على شواطئ المدينة مباشرة، وكذلك مدينة عزبة البرج، لمتابعة رحلات الصيد وكذلك العمل داخل البوغاز.

كما شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على ضرورة التنسيق بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبسم كافة الوحدات المحلية بشأن التعامل الفورى مع نوات الأمطار، فضلا عن انعقاد غرفة العمليات بشكل دوري لمتابعة تطورات حالة الطقس والتعامل معها، إضافة إلي اعلان المحافظة عن ارقام تلقي شكاوى المواطنين حال وقوع أية أضرار نتيجة نوات الأمطار.

وعلى جانب آخر أعلنت هيئة ميناء دمياط العمل بشكل طبيعي اليوم، وقد شهدت هيئة ميناء دمياط تداول السفن والحاويات بصورة طبيعية، إضافة إلي حركة قطارات البضائع أيضا، فضلا عن استمرارا عمليات الشحن والتفريغ دون تأثر بحالة الطقس، كذلك شهدت رحلات الصيد داخل مدينة عزبة البرج استمرار الصيادين في رحلاتهم بشكل مستقر.