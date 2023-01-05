اليوم السابع
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أكرم القصاص
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طفرة صناعية ضخمة.. جهود حكومية خاصة لتطوير التعليم والصحة بالصعيد (إنفوجراف)

الخميس، 05 يناير 2023 12:00 ص
طفرة صناعية ضخمة.. جهود حكومية خاصة لتطوير التعليم والصحة بالصعيد (إنفوجراف) طفرة صناعية ضخمة

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تهتم الدولة بتنمية محافظات الصعيد خاصة في قطاعات التعليم والصحة بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير وتنمية القطاع الصناعى من أجل توفير فرص عمل لأبناء هذه المحافظات

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز الجهود الحكومية لتطوير قطاعات التعليم والصحة والصناعة

قطاع التعليم

إنشاء وتطوير 34 ألف فصل

طفرة صناعية بمحافظات الصعيد
طفرة صناعية بمحافظات الصعيد

 

إنشاء 2320 مدرسة جديدة و219 مدرسة تعليم فني بالإضافة لمدارس المتفوقين والمدارس اليابانية في أسيوط الجديدة والمنيا الجديدة

 

محو أمية 1.5 مليون مواطن

 

إنشاء 7 جامعات جديدة و105 كليات ومعاهد

 

قطاع الصحة

إنشاء وتطوير 27 مستشفى و23 مشروعا بالمستشفيات الجامعية

 

 رفع كفاءة 13 مستشفى بتكلفة 42 مليار جنيه

 

إنشاء المركز الإقليمي لمشتقات البلازما بالمنيا وجاري إنشاء مركزين بسوهاج والبحر الأحمر

 

تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظتي الأقصر وأسوان

 

تطوير 169 وحدة ومركز صحي بتكلفة 22 مليار جنيه

 

تسجيل 2 مليون مواطن وإجراء أكثر من 500 ألف فحص طبي

 

قطاع الصناعة

تم وجارى تنفيذ 10 مجمعات صناعية بإجمالي 2628 وحدة صناعية توفر 26 ألف فرصة

 

إنشاء 11 منطقة صناعية بإجمالي استثمارات 72.5 مليار جنيه على مساحة 9.3 ألف فدان وفرت 127 ألف فرصة عمل

 


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الصعيد

الاهتمام بالصعيد

التعليم

الصحة



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