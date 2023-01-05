"صحة بورسعيد" تعتمد إفراج المكتبة العائمة وتعلن جاهزيتها الصحية.. صور

اعتمد الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، الإفراج الصحى للمكتبة العائمة " LOGOS HOPE"، وإعلان الجاهزية الصحية للتعامل معها عقب الانتهاء من مراجعة كافة الإجراءات والشهادات المطلوبة إيذانا ببدء التعامل معها.

وتتطلب الدلالات الملاحية الدولية، وجود راية صفراء بجوار العلم الوطنى للدولة مالكة السفينة والعلم الوطنى للدولة المضيفة حال دخولها المياه الإقليمية للدولة المضيفة، وبمجرد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإفراج الصحى من إدارة الحجر الصحى يتم نزول هذه الراية الصفراء إعلانا بالجاهزية الصحية.

ووصلت إلى ميناء بورسعيد السياحى المكتبة العائمة "لوجوس هوب" "MV LOGOS HOPE"، أمس الأربعاء، والقادمة من ميناء بيروت والمقام على متنها أكبر معرض عائم للكتاب فى العالم، وذلك بالزيارة الثانية بعد توقف دام أكثر من 12 عامًا.

ونظمت محافظة بورسعيد احتفالية على رصيف الميناء السياحى بمشاركة مديرية الشباب والرياضة، برئاسة عبدالفتاح حافظ، ومديرية التربية والتعليم، برئاسة الدكتور هالة عبد السلام، وحمل الأطفال أعلام مصر، وردود عبارات ترحيبية بلغات مختلفة، بينما قدمت فرقة "عجميات" بقيادة الفنان عمرو عجمى، عدد من الفقرات الاستعراضية، فى ظل تفاعل كبير من ركاب المكتبة العائمة.

ورست السفينة بميناء بورسعيد السياحى لتبقى 20 يومًا، لتغادر الميناء فى 23 من نفس الشهر، قبل أن تستأنف رحلتها لميناء العقبة بالأردن.

وتفتتح السفينة معرضها العائم لآلاف الزوار يوميًّا من الطلاب ومحبى القراءة فى الفئات العمرية بين 13 أو 65 عامًا، نظير رسم رمزى لزيارة السفينة والمشاركة فى فعالياتها، أما الأطفال الذين يقل أعمارهم عن 13 عامًا، و"قادرون باختلاف" فيمكنهم الدخول إلى السفينة بشكل مجانى، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً يوميًّا طوال مدة المعرض.

ويبلغ عدد الفريق بالسفينة أكثر من 400 متطوع، من أكثر من 60 جنسية مختلفة، ويبلغ طولها 132 مترًا، وتحتوى المكتبة العائمة على أكثر من 50 ألف عنوان لكتاب، فضلًا عن عروضًا تفاعلية وفعاليات فنية وثقافية.