سول: طائرة مسيرة كورية شمالية تدخل منطقة حظر جوى بالقرب من المكتب الرئاسى الكورى

وأوضح المسؤول في تصريح اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الكورية " يونهاب"- أن الطائرة المسيرة كانت من بين 5 طائرات مسيرة أرسلتها كوريا الشمالية عبر خط ترسيم الحدود العسكرية الفاصل بين الكوريتين في 26 ديسمبر، وفشل الجيش الكوري الجنوبي في إسقاطها، مما أثار تساؤلات حول وضع الاستعداد.

وأضاف أن الطائرة طارت لفترة وجيزة إلى الحافة الشمالية للمنطقة، لكنها لم تقترب من المرافق الأمنية الرئيسية"، في إشارة إلى منطقة "P-73" وهي منطقة تقع ضمن مسافة 3.7 كيلومترات من المكتب الرئاسي.

يذكر أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي "لي جونغ-سوب" أبلغ عن دخول الطائرة المسيرة إلى جزء من المنطقة، بشأن إجراءات مكافحة الطائرات المسيرة، مثل خطط تأمين الطائرات المسيرة التي تتجنب الرادار والأنظمة المضادة للطائرات المسيرة.

وكشف انتهاك الطائرات المسيرة الكورية الشمالية للمجال الجوي لكوريا الجنوبية عن عدم استعداد الجنوب الكافي لاكتشاف وتعقب وإسقاط مثل هذه الطائرات المسيرة الصغيرة. وبحسب وزارة الدفاع، فإن الطائرات المسيرة الكورية الشمالية، على وجه الخصوص، حلقت في مسارات منحرفة، وغيرت السرعة والارتفاعات بطرق غير متوقعة.