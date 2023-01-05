رحيل معلم بعد وفاة شقيقه بـ 13 يوما حزنا عليه فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شيع أهالي مدينة بيلا جثمان فهمي عوض فرج، 52 عامًا المعلم بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ «STEM»، الذي توفي نتيجة لإصابته بنزيف مفاجئ في المخ، متأثراً بوفاة شقيقه المهندس طارق الذي فارق الحياة منذ 13 يومًا.

وأكد محمد على عيدالله، أحد أقارب المعلم، أنه أصيب بنزيف مفاجئ في المخ منذ حوالي أسبوع، ليرحل بعد وفاة شقيقه، حزناً عليه، مشيراً إلى وفاة المعلم جاءت عقب وفاة والدته في شهر أبريل 2022، وشقيقه في 24 ديسمبر 2022، ليرحل 3 أفراد من أسرة واحدة خلال 8 أشهر فقط.

وأضاف محمد كامل محمد، من أهالي بيلا، أن أهالي بيلا في حالة حزن لوفاة المعلم، لحسن علاقته من جيرانه وأصدقائه، وحسن علاقته بطلابه وزملائه بمدرسة العلوم والتكنولوجيا للمتفوقين، ولم يكن يبخل بأي معلومة عن طلابه.

ونعت إدارة بيلا التعليمية، برئاسة الدكتور عادل حجاج، مدير عام الإدارة، المُعلم الراحل فهمي عوض فرج، الذي وافته المنية، كما نعته إدارة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.