رئيس جامعة الزقازيق يستقبل مساعد وزير الصحة لبحث سبل التعاون

الشرقية - حمدى عبد العظيم

استقبل اليوم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة للتدريب والتعليم الطبى، والدكتور حسام أبو ساطى المدير التنفيذي للهيئة القومية للاعتماد والرقابة الصحية، بمقر رئاسة الجامعة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، بحضور الدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتورة أمل الجندى عميد كلية الصيدلة، الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات.

دار اللقاء حول سبل التعاون بين وزارة الصحة وجامعة الزقازيق متمثلة فى كلية الطب ومستشفيات الجامعة، بالاضافة إلى كليتى الصيدلة التمريض، وذلك من خلال التحضير لبروتوكولات التدريب لكوادر وزارة الصحة من أطباء وصيادلة وتمريض بجامعة الزقازيق، إيمانا من وزارة الصحة بدور الجامعة التعليمى والتدريبى.

وأشار خالد الدرندلى إلى أن جامعة الزقازيق بشتى كلياتها ومستشفياتها مستعدة لتقديم كل الدعم لوزارة الصحة وكذلك مديرية الصحة بالشرقية، فى ضوء دور الجامعة التعليمى والتدريبى ووجود الكوادر والإمكانيات الجاهزة لذلك، فى إطار مجالات التعليم والتدريب ودعم الرعاية الصحية المقدمة لأبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة.

وأوضح الدكتور أحمد عنانى أنه بالفعل التعاون موجود بين كلية الطب ومديرية الصحة بالشرقية ومفعل من خلال بروتوكولات تعاون تدريبية لكوادر مديرية الصحة داخل كلية الطب، كما أشار أيضا إلى التعاون المستمر بين مستشفيات جامعة الزقازيق ومديرية الصحة بالشرقية، مثمنا هذا التعاون والذي أتى بثمار كبير فى مجالات شتى منذ جائحة الكورونا وحالات العنايات المركزة والحالات التى تتطلب تخصصات دقيقة.

وأوضح الدكتور حسام أبو ساطى أن الهيئة القومية للاعتماد والرقابة الصحية مستعدة لتقديم كل الدعم لمستشفيات جامعة الزقازيق.