حبس متهمين بانتحال صفة رجال شرطة للاستيلاء على أموال المواطنين 4 أيام

قررت النيابة العامة، حبس 3 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بانتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص بالقاهرة.

وطالبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة انتحال صفة ضباط شرطة وسرقة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من "موظف بشركة أدوية خاصة" بقيامه بالتواصل مع أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" عبر إحدى صفحات بيع الأدوية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لشراء بعض الأدوية واتفقا على التقابل بدائرة القسم ولدى وصوله فوجئ بسيارة ميكروباص توقفت أمامه وترجل منها شخصين يرتدى أحدهما ملابس أميرية واستوليا منه على مبلغ مالى ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وضُبط بحوزتهم ( عدد 2 زى أميرى – طبنجة صوت بداخلها عدد من الطلقات محدثة صوت – حقيبة يد خاصة بالمجنى عليه – هاتف محمول) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة وأقر أحدهم بأنه عقب تواصله مع المجنى عليه من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ورغبته فى استبدال المبلغ المالى المستولى عليه إلى عملة أجنبية اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهمان الآخران فى تنفيذ مخططه.

وبمواجهة المتهمان الآخران بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها واعترفوا بإنفاقهم المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وبمواجهة المجنى عليه بما جاء بأقوال المتهمين أيدها وأقر باتفاقه مع أحد المتهمين على استبدال المبلغ المالى المستولى عليه إلى عملة أجنبية خارج السوق المصرفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.