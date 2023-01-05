جهاز البيئة: رفع 315 ألف طن مخلفات من 7 مواقع فى الشرقية

أكد تقرير صادر عن فرع جهاز شئون البيئة لمحافظتى الشرقية والاسماعيلية، أن المخلفات من أهم المشكلات التى تعانى منها مصر عامة ومحافظة الشرقية، خاصة مع زيادة نسبة السكان بها وما ينتج عنهم من كميات كبيرة جدا من المخلفات، وتعددت مصادرها وزيادة كمياتها إلى الحدود التى يصعب معها تناولها بالحلول التقليدية، من عمليات جمع ونقل وتخلص أمن سواء كان ذلك فى المناطق الحضرية أو الريفية، وأنه وبناء تنفيذ نظام إدارة المخلفات الصلبة الجديد، وفقا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، تم رفع التراكمات العشوائية وصلت لحوالى (315) ألف طن مخلفات من 7 مواقع وهى الزقازيق والحيسينية وفاقوس ومشتول السوق والقرين وديرب نجم للعام الحالي.

وأوضح التقرير الصادر عن الفرع الإقليمى لجهاز البيئة بالشرقية والاسماعيلية، أنه تتم متابعة عقد الاتفاق بين وزارة البيئة والتنمية المحلية والتخطيط بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة داخل نطاق محافظة الشرقية حيث تم إنشاء 3 محطات وسيطة بالإضافة إلى خلية دفن صحى بمركز بلبيس، ويتم المتابعة المستمرة والمرور الشهرى على المحطة الوسيطة بالقرين، وجارى الانتهاء من تركيبها لتخدم رئاسة مدينة القرين، ورئاسة مركز ومدينة ابوحماد والوحدات المحلية التابعة لهما كما يتم المتابعة المستمرة والمرور الشهرى على المحطة الوسيطة بمشتول السوق، وجارى الانتهاء من تركيبها لتخدم رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق والوحدات المحلية التابعة، ويتم المتابعة المستمرة والمرور الشهرى على المدفن الصحى بالخطارة وجارى الانتهاء من إنشاء خلية دفن صحى بالخطارة بفاقوس.

تم متابعة البروتوكول والعقد المبرم بين وزارة البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ المرحلة الثالثة من البنية الاساسية لمنظومة المخلفات البلدية والمتضمن إنشاء خلية للمدفن الصحى بمدفن الخطارة، تم متابعة غلق النقطة الوسيطة بقرية سنجها مركز كفر صقر وذلك بعد تسلم المحطة الوسيطة بالإبراهيمية وترحيل مخلفات رئاسة مركز ومدينة كفر صقر والوحدات المحلية التابعة له، 25 جمعية اهلية داخل نطاق المركز إلى النقطة الوسيطة بالإبراهيمية كما تقوم الوزارة بالاشتراك مع الإدارة المتكاملة للمخلفات بديوان عام محافظة الشرقية بالمتابعة المستمرة واعداد التقرير شهريا بكميات المخلفات المتولدة والمرحلة من رئاسة مركز ومدينة كفر صقر والوحدات المحلية والجمعيات الاهلية التابعة له من خلال المحطة الوسيطة بالإبراهيمية.

واكد التقرير أنه تم فحص 62 شكوى خاصة بشكاوى المواطنين بالفرع وطلبات احاطة من مجلس النواب داخل نطاق مراكز محافظة الشرقية، خاصة بتراكم القمامة وتم فحص تلك الشكاوى كاملة وتم إزالة اسباب الشكاوى بالكامل مع المتابعة المستمرة مع الجهات الإدارية بمراكز محافظة الشرقية، لعدم تكرارمثل تلك الشكاوى، وإبلاغ مقدم الشكوى بما تم من إنجازه خلال مأمورية فحص الشكوى، وانه يتم المتابعة المستمرة والدورية بالتنسيق والاشتراك مع الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بديوان عام محافظة الشرقية بشأن التعامل مع القمامة على مستوى مراكز محافظة الشرقية بالكامل ويتم اعداد تقرير شهرى عن التعامل مع المخلفات المتولدة والمرحلة شهريًا وإرساله إلى السلطة المختصة.

كما أكد التقرير أنه المتابعة المستمرة والدورية والتنسيق مع الإدارة المتكاملة للمخلفات بديوان عام محافظة الشرقية بشأن متابعة شركات الجمع المنزلى والأفراد التى تعمل فى مجال الجمع المنزلى للقمامة داخل نطاق مراكز محافظة الشرقية وتم مخاطبة محافظة الشرقية بضرورة مخاطبة تلك الشركات لإنهاء التراخيص طبقًا للمادة (29) من القانون رقم 202 لسنة 2020 من قانون تنظيم إدارة المخلفات، كما تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بمنظومة القمامة داخل نطاق محافظة الشرقية والتنسيق المستمر مع وحدة التدخل السريع المشكلة من قبل المحافظ لرفع التراكمات الموجودة داخل النقاط الوسيطة بمراكز داخل النقاط الوسيطة بمراكز محافظة الشرقية وترحيلها إلى المدفن الصحى بالخطارة، والمرور على كافة النقاط الوسيطة والمحطات الوسيطة والمدافن الصحية ومقلب أبو بلح بالإسماعيلية متابعة دورية ويتم حساب كمية المخلفات المتولدة والمرحلة بشكل شهري.