تنفيذ 48 مشروعا جديدا للرى فى البحيرة بتكلفة 1.2 مليار جنيه

فريق المحافظات

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تكثيف الجهود المبذولة للمضي قدماً في تنفيذ خطة تطهير جميع الترع والمصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة، مشددة على إزالة أى مخلفات من أكوام الحشائش والبوص والهيش وغيرها، وذلك للحفاظ على البيئة وتسهيل عملية رى الأراضى الزراعية.

وفى هذا السياق، قامت مديرية الرى بالبحيرة بالانتهاء من 38 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 812 مليونا و253 ألف جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة، وكذا الانتهاء من 10 مشروعات ضمن أعمال التطهيرات خلال عام 2022 بتكلفة إجمالية 41 مليون و962 ألف جنيه.

من جانبه، أكد المهندس نادى سمير مدير مديرية الرى بالبحيرة تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ كافة المشروعات الجديدة بقرى المحافظة، مضيفا أنه جارى العمل بعدد 60 مشروعا ضمن الخطة الاستثمارية بتكلفة إجمالية بلغت 963 مليونا و742 ألف جنيه كما أنه جارى العمل بـ22 مشروعا ضمن أعمال التطهيرات بتكلفة إجمالية 152 مليونا و285 ألف .