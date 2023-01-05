اليوم السابع
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تحرير 204 محاضر مخالفات بيئية لتلويث المياه فى الشرقية والإسماعيلية

الخميس، 05 يناير 2023 05:00 ص
تحرير 204 محاضر مخالفات بيئية لتلويث المياه فى الشرقية والإسماعيلية الحملات البيئية على المصارف المائية
كتبت منال العيسوى

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أكد الدكتور مجدى الحصرى مدير عام فرع جهاز شئون البيئة لمحافظتى الشرقية والإسماعيلية، أنه فى مجال جودة نوعية الماء والهواء والضوضاء بمحافظة الشرقى، إعمالًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1010 لسنة 2020، والخاص بتقييم محطات معالجة مياه الصرف الصحى بالشرقية، وتم الاشتراك مع مديرية الصحة وإدارة الصرف لمتابعة موقف المحطات، تم المرور على 26 محطة معالجة صرف صحي بالشرقية، وسحب عينات من السيب النهائى لتلك المحطات لتحليلها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم تحرير 204 محضر مخالفة بيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بمعرفة شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية.

 

وأوضح الحصرى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه فى مجال حماية المجارى المائية العذبة تم التنسيق مع كلا من شرطة البيئة والمسطحات، مديرية الشئون الصحية، شركة مياه الشرب والصرف الصحى والرى، لتشكيل لجان تقوم بعمل مسح بيئى للمجارى المائية العذبة الرئيسية بمحافظة الشرقية، وهى بحر مويس، بحر ابو الأخضر، ترعة الإسماعيلية وتفريعاتهم، أسفرت الحملات عن رصد حالات تعدى على تلك المجارى المائية العذبة الرئيسية وتفريعاتها، بتوصيل مواسير صرف صحى مباشرة على المجارى المائية، وكذلك إلقاء مياه الصرف الصحى من خلال جرارات الكسح فى تلك المجارى المائية العذبة. 

وأوضح مدير عام الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة، انه تم الاشتراك مع معمل الرصد البيئى بمديرية الشئون الصحية، بخطة مشتركة لرصد نوعية المياه العذبة، حيث تم رصد 18 نقطة رصد للمياه العذبة، وفى مجال الرصد البيئى للبحيرات تم الاشتراك ك مع المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد لتنفيذ البرنامج القومى للرصد البيئى للبحيرات خلال عام 2022 للبحيرات المرة الكبرى والصغرى، بحيرة التمساح بمحافظة الاسماعيلية، وبالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات وإدارة المرور بنطاق عمل الفرع، تم عمل حملات لفحص عوادم المركبات، وتنفيذ 72حملة لفحص 3164 مركبة، وتم عمل 168مصالحة بيئية.

 

 وأشار الحصرى، أنه فى مجال الضوضاء تم إجراء الرصد لـ18 نقطة رصد بمدينة الزقازيق وضواحيها ضمن خطة الرصد البيئى للفرع وذلك بالاشتراك مع قسم التفتيش البيئى بالفرع، وفى مجال فحص الشكاوى المتعلقة بهذا المجال، تم فحص شكوى التضرر من القاء مياه الصرف الصحى على مجرى مائى عذب بعزبة هارون التابعة لقرية ميت حمل، ومركز بلبيس وتم تحرير عدد 40 محضر مخالفة بيئية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بمعرفة شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية، هذا بخلاف عدد كبير من شكاوى المواطنين بالتنسيق والاشتراك مع الجهات المعنية.


البيئة

شرطة المسطحات

التلوث النهرى

البحيرات

المخالفات البيئية



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