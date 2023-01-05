تحرير 139 مخالفة لمنشآت غذائية خاصة بالمنيا وإصدار 1379 شهادة صحية خلال ديسمبر

وأشار الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا إلى أن "الإدارة العامة للطب الوقائي إدارة مراقبة الأغذية" نفذت مرورا على 439 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، خلال حملات تفتيشية على مدار شهر ديسمبر الماضي، حيث أسفرت هذه الحملات عن تحرير 139 محضرا للمخالفات المضبوطة والتي تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر أخرى، وضبط 5 منشآت تعمل بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي انه تم سحب 341 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة إلى إعدام 1159 كيلو أغذية مختلفة و20 لتر عصائر ومشروبات لوجود تغير في الخواص الطبيعية، كما تم استخراج 1379 شهادة صحية.