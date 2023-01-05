اليوم السابع
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الخميس، 05 يناير 2023 01:59 م
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تحرير 139 مخالفة لمنشآت غذائية خاصة بالمنيا وإصدار 1379 شهادة صحية خلال ديسمبر

الخميس، 05 يناير 2023 01:38 م
تحرير 139 مخالفة لمنشآت غذائية خاصة بالمنيا وإصدار 1379 شهادة صحية خلال ديسمبر حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تحرير 139 مخالفة خلال حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية على مدار شهر ديسمبر الماضي، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمرور المكثف والرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، وضمن خطة المديرية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

 

وأشار الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا إلى أن "الإدارة العامة للطب الوقائي إدارة مراقبة الأغذية" نفذت مرورا على 439 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، خلال حملات تفتيشية على مدار شهر ديسمبر الماضي، حيث أسفرت هذه الحملات عن تحرير 139 محضرا للمخالفات المضبوطة والتي تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر أخرى، وضبط 5 منشآت تعمل بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

 

من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي انه تم سحب 341 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة إلى إعدام 1159 كيلو أغذية مختلفة و20 لتر عصائر ومشروبات لوجود تغير في الخواص الطبيعية، كما تم استخراج 1379 شهادة صحية.

 


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