"القاهرة الإخبارية": عقيلة صالح قدم الشكر لمصر على دعم الأمن والاستقرار فى ليبيا

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أن مصر تواصلت مع الجميع من السياسيين والعسكريين والفاعلين الاجتماعيين دون وسطاء، ومهدت لكل الكفاءات واللقاءات لأجل الوصول إلى توافق "ليبي ليبي"، ليبي المنشأ والصياغة والهدف ينهي حالة الصراع.

وقال خلال البيان المشترك مع رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي الجبالي وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في مقر البرلمان المصري وعرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه حدث تقارب كبير بين مجلس النواب والدولة بنتائج هذا اللقاء، حيث تم الاتفاق على الإسراع في المسار الدستوري والعمل بكل ما يلزم للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في الوقت القريب، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على التوصل لقاعدة دستورية في أسرع وقت ممكن لإجراء الانتخابات.

وتقدم رئيس مجلس النواب الليبي، بالشكر والتحية لمصر رئاسة وشعبا وكل من سعى ويسعى لوصول الليبيين لإنهاء حالة الصراع ودعم الاستقرار والأمن في بلادنا.