الرى: إنشاء قاعدة بيانات جغرافية تشمل حدود مناطق الصرف المغطى

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات الصرف المغطى، وإجراءات تطوير برامج الأبحاث والتصميم التى تعمل بها الهيئة لتصميم شبكات الصرف المغطى، وذلك بحضور المهندس محمد صالح رئيس هيئة الصرف .

وقال صالح إن هيئة الصرف تبذل مجهودات كبيرة فى مجال تصميم وتنفيذ شبكات الصرف المغطى، حيث يقوم المهندسون والفنيون بالهيئة بتنفيذ أبحاث حقلية بهدف تحديد مدى حاجة الأراضى الزراعية لإنشاء شبكة صرف مغطى من عدمه سواء لمناطق المشروعات الجديدة أو مناطق الإحلال والتجديد، ويتم تنفيذ هذه الأبحاث من خلال مأموريات لجمع البيانات باستخدام التقنيات الحديثة التى تقدمها برامج نظم المعلومات الجغرافية لتحديد مواقع الأبحاث المطلوبة على صور الأقمار الصناعية وتحميلها على أجهزة الـGPS، كما يتم خلال المأموريات حساب معامل نفاذية التربة وجمع عينات من التربة لتحليلها كيميائياً و ميكانيكياً بمعامل هيئة الصرف ، ويعقب ذلك إعداد خرائط وألبوم للابحاث الحقلية ثم مرحلة تصميم شبكة الصرف المغطى والتنفيذ على الطبيعة .

وأضاف أن هيئة الصرف تبذل حالياً مجهودات لتطوير برامج الأبحاث والتصميم التي تعمل بها الهيئة لتصميم شبكات الصرف المغطى ، حيث تم وضع المواصفات الفنية للبرنامج المعدل وجارى إعداد كراسة المواصفات تمهيداً للطرح ، كما يتم حاليا المفاضلة بين العروض المقدمة من الشركات المتخصصة لإنشاء "منظومة متكاملة لأعمال الأبحاث والتصميم" من خلال إنشاء تطبيق نظم معلومات جغرافية يضمن مركزية حفظ وإدارة البيانات و توحيد معايير التصميم في تطبيق واحد وذلك من خلال المشروع القومي الثالث للصرف.

وأوضح أنه تم إنشاء قاعدة بيانات جغرافية تشمل حدود مناطق الصرف المغطي بإجمالي 1800 منطقة بزمام خدمة كلي 6.20 مليون فدان، وكذلك بيانات الابحاث الحقلية منذ عام 2015 ( 20 ألف موقع ابحاث) ، وذلك في إطار الرؤية المستقبلية لهيئة الصرف للتحول الرقمي الكامل لأعمال دراسات الصرف المغطى، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية على مستوى جميع ادارات الهيئة ، وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية على مستوى مجمعات الصرف .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن هيئة الصرف يتبعها 7 مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى “أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا” لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE . ، بهدف تغطية إحتياجات تنفيذ مناطق الصرف المغطي ، حيث واكبت الهيئة التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ مشروعات الصرف المغطي فتم منذ نهاية السبعينات إستخدام المواسير البلاستيك المثقبة (الحقليات) قطر 80 مم بدلا من المواسير الأسمنتية .

وتُسهم مصانع هيئة الصرف في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص بما يضمن إستمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة، حيث تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى 609 كيلو مترات سنوياً من مواسير المجمعات و2711 كيلو مترا سنوياً من مواسير الحقليات ، كما تتميز المواسير المنتجة بإرتفاع جودتها حيث تخضع للعديد من إختبارات ضبط الجودة .