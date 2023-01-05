الرئيس السيسى يتفقد اليوم قرية أم دوما ويفتتح مستشفى سوهاج التعليمى

كتب محمد الجالى

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، قرية أم دوما بمركز طما إحدى قري حياة كريمة بمحافظة سوهاج، كما يفتتح مستشفى سوهاج التعليمي، ويزور جامعة سوهاج الجديدة.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.