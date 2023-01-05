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الرئيس السيسى يتفقد اليوم قرية أم دوما ويفتتح مستشفى سوهاج التعليمى

الخميس، 05 يناير 2023 10:02 ص
الرئيس السيسى يتفقد اليوم قرية أم دوما ويفتتح مستشفى سوهاج التعليمى الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

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يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، قرية أم دوما بمركز طما إحدى قري حياة كريمة بمحافظة سوهاج، كما يفتتح مستشفى سوهاج التعليمي، ويزور جامعة سوهاج الجديدة.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.


السيسي

الرئيس السيسي

سوهاج

زيارة سوهاج

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