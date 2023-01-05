اليوم السابع
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الخميس، 05 يناير 2023 09:31 م
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الرئيس الأمريكى يشكك فى وقف إطلاق النار الذى أمر به نظيره الروسى بأوكرانيا

الخميس، 05 يناير 2023 09:22 م
الرئيس الأمريكى يشكك فى وقف إطلاق النار الذى أمر به نظيره الروسى بأوكرانيا الرئيس الأمريكى جو بايدن
واشنطن / أ ش أ/

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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن شكوكه بشأن وقف إطلاق النار الذي أمر به نظيرُه الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا بمناسبة قداس عيد الميلاد يومي 6 و7 يناير.

وقال بايدن -في تصريحات صحفية نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم /الخميس/- إنه "متردد بشأن الرد على أي شيء يقوله بوتين"، مشيرًا إلى أنه كان يشك في إمكانية قيام بوتين بـ"قصف المستشفيات" في هذه الآونة.

ووصف بايدن نظيره الروسي بأنه "يحاول تنفّس الصعداء".

كان الرئيس بوتين قد أمر وزير دفاعه مؤخرًا بإصدار أوامر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة بدءًا من ظهر يوم 6 يناير.

 

 


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