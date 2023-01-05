البحرية الكورية الجنوبية تجرى أول تدريبات بالذخيرة الحية العام الجارى

وأضافوا في تصريح اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" ، أنه تم إجراء التدريبات السنوية، المصممة للتحقق من الاستعداد القتالي للبحرية، في المياه قبالة السواحل الشرقية والغربية والجنوبية للبلاد، بمشاركة السفن الحربية الرئيسية وأفراد من الأساطيل الأول والثاني والثالث للبحرية.

ومن جهته ، أوضح رئيس العمليات البحرية، الأدميرال "لي جونغ-هو"، أثناء الإشراف على التدريبات على متن طائرة الدورية من طراز P-3C،أنه سيتم بناء وضعية استعداد حازمة يمكننا من خلالها معاقبة أي استفزازات عدو بصرامة"، مضيفا أنه ومن أجل التدريبات "عالية الكثافة"، حشدت البحرية 13 سفينة، بما في ذلك مدمرة "أولجي مونديوك" التي تزن 3,200 طن، و4 طائرات مع التركيز على تعزيز قدرات مهمة كل أسطول لحماية مناطق عملياته البحرية.

وأجرى الأسطول الثاني تدريبات بالذخيرة الحية والمناورات التكتيكية في المياه الواقعة غرب بلدة "تايان"، على بعد 109 كيلومترات جنوب غرب سيئول، بينما نفذ الأسطولان الأول والثالث تدريبات في البحر الشرقي والمياه غرب جزيرة "هوكسان" الجنوبية الغربية، على التوالي.