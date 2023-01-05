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البابا تواضروس يستقبل وزير الأوقاف وسفير الفاتيكان للتهنئة بعيد الميلاد.. صور

الخميس، 05 يناير 2023 12:52 م
البابا تواضروس يستقبل وزير الأوقاف وسفير الفاتيكان للتهنئة بعيد الميلاد.. صور البابا تواضروس الثانى ووزير الأوقاف
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الخميس، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ووفدًا من قيادات الوزارة، حيث قدموا التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.  

 

واستقبل قداسته أيضا بالمقر البابوى بالقاهرة، اليوم، سفير الڤاتيكان والذى نقل تهنئة قداسة البابا فرنسيس لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 

واستقبل قداسة البابا أمس وفدًا من أعضاء محكمة النقض ومجلس القضاء والنيابة العامة، حيث قدموا التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 

واستقبل قداسته اليوم أيضا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر ووفدًا من مشيخة الأزهر، ومعهم الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق.

 

وأعرب فضيلة الإمام ومرافقوه عن خالص التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 

واستقبل قداسة البابا أيضا فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية ووفدًا من دار الإفتاء المصرية، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 

واستقبل قداسته أيضا وفدًا من هيئة الرقابة الإدارية، حيث قدم الوفد التهنئة لقداسته بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

 

وزار الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم الأربعاء قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية اليوم للتهنئة بعيد الميلاد المحيد برفقة وفد كنسي.

 

وقال رئيس الأساقفة: السيد المسيح لا يكفيه يوم واحد للاحتفال به لكن كل أيام العام احتفال بالسيد المسيح، مؤكدًا أن الكنائس بالأعضاء فى جسد المسيح الواحد، مضيفا: "نتطلع للقاء قداستكم قريبًا باحتفال مجلس كنائس مصر والذى يضم عائلة المسيح المصرية".

 

وأكد رئيس الأساقفة، أن الطائفة الأسقفية مستعدة لتقديم كل الدعم داخل مجلس كنائس مصر، وبالاشتراك مع الأزهر لمجابهة كل التيارات الفكرية المغالطة للإيمان المسيحى.

 

البابا تواضروس وسفير الفاتيكان
البابا تواضروس وسفير الفاتيكان

 

البابا تواضروس ووزير الأوقاف
البابا تواضروس ووزير الأوقاف

 

جانب من لقاء وزير الأوقاف
جانب من لقاء وزير الأوقاف

 

لقاء البابا تواضروس وسفير الفاتيكان
لقاء البابا تواضروس وسفير الفاتيكان

 

لقاء وزير الأوقاف
لقاء وزير الأوقاف

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

وزير الاوقاف

سفير الفاتيكان



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