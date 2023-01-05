البابا تواضروس يستقبل وزيرة التخطيط ورئيس "القومى للمرأة" للتهنئة بعيد الميلاد

كتب: محمد الأحمدى

استقبل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد

واستقبل قداسته أيضا بالمقر البابوى بالقاهرة، اليوم الخميس، سفير الڤاتيكان والذى نقل تهنئة قداسة البابا فرنسيس لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

واستقبل قداسة البابا أمس وفدًا من أعضاء محكمة النقض ومجلس القضاء والنيابة العامة، حيث قدموا التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

واستقبل اليوم أيضا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر ووفدًا من مشيخة الأزهر، والدكتورعلى جمعة مفتى الديار المصرية السابق، وأعرب فضيلة الإمام ومرافقوه عن خالص التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

واستقبل البابا أيضا فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية ووفدًا من دار الإفتاء المصرية، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلادالمجيد.

واستقبل قداسته أيضا وفدًا من هيئة الرقابة الإدارية، حيث قدم الوفد التهنئة لقداسته بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

وزار الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم الأربعاء قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية اليوم للتهنئة بعيد الميلاد المحيد برفقة وفد كنسي.

وقال رئيس الأساقفة: السيد المسيح لا يكفيه يوم واحد للاحتفال به لكن كل أيام العام احتفال بالسيد المسيح، مؤكدًا أن الكنائس بالأعضاء فى جسد المسيحالواحد، مضيفا: "نتطلع للقاء قداستكم قريبًا باحتفال مجلس كنائس مصر والذى يضم عائلة المسيح المصرية".

وأكد رئيس الأساقفة، أن الطائفة الأسقفية مستعدة لتقديم كل الدعم داخل مجلس كنائس مصر، وبالاشتراك مع الأزهر لمجابهة كل التيارات الفكرية المغالطة للإيمان المسيحى.