الأرجنتين تعود للبن المطحون.. انخفاض بيع كبسولات القهوة بعد ارتفاع الأسعار

فاطمة شوقى

أحدثت الأزمة الاقتصادية وفقدان القدرة الشرائية للأرجنتينيين فى الآونة الأخيرة سلسلة من التغييرات فى عادات الاستهلاك، وخاصة كبسولات القهوة التى كانت تتمتع بقوة شرائية كبيرة ولكن فى الآونة الأخيرة انخفضت نسبة بيعها فى الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار.

وأكدت مصادر من القطاع التجارى أنه فى الأشهر الأخيرة لوحظ انخفاض فى بيع كبسولات القهوة، وأصبح يتجه الأرجنتيون إلى البن المطحون العادى مرة آخرى، وذلك بعد أن ارتفعت أسعارها مرة آخرى، حسبما قالت صحيفة بوفيسيونال الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك العديد من الخبراء نصحوا بعدم استخدامها أيضا نظرا لأنها تؤدى لتلوث البيئة، نظرا لأنها بلاستيكية تستخدم مرة واحدة، على الرغم من أن هناك كبسولات منها قابلة لإعادة الاستخدام.

فى هذا السياق، قال فيكتور بالباسيلى، رئيس الاتحاد للخدمات التسويقية والخدمات الذاتية (FASA) فى الأرجنتين، للصحيفة إنه فى الأشهر الأخيرة "انخفض استهلاك كبسولات القهوة، وذلك بسبب ارتفاع سعر الكبسولة حتى أصبح هناك فارق كبير مع سعر البن المطحون العادى، ولذلك فقد اتجه الأرجنتيون إلى البن المطحون مجددا لاستعماله دون الماكينة وذلك من أجل تكلفة أقل.

وأشار إلى أن تكلف علبة تحتوى على 10 كبسولات قهوة فى سوبر ماركت ذو علامة تجارية محلية 1300 دولار: أى أن كل كبسولة ستكلف حوالى 130 دولارًا، فى الوقت الذى تبلغ تكلفة عبوة 250 جرامًا من البن المحمص والمطحون من ماركة متوسطة 1500 دولار: بالنظر إلى أنه يمكن صنع حوالى 30 قهوة بحزمة واحدة، فإن كل فنجان سيكلف حوالى 50 دولارًا.

بمعنى آخر، يمكن أن يكلف تناول فنجان قهوة من كبسولة ما بين 160% و270% أكثر من فنجان قهوة من البن المطحون.