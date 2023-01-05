استخراج حصوة متشعبة فى حوض الكلى لمريض بمستشفى كفر الشيخ العام

كفر الشيخ - محمد سليمان

نجح أطباء المسالك البولية، بمستشفى كفر الشيخ العام، فى استخراج حصوة متشعبة حجمها 7.5 × 3.5 سم، بحوض الكلى اليسرى لمريض 36 سنة بالمنظار الجراحى بجرح أقل من واحد سنتيمتر.

واستقبلت مستشفى كفر الشيخ العام مريض فى العقد الثالث من عمره، يعانى من ألم شديد بالكلى وبعد إجراء الأشعات والتحاليل اللازمة تبين أن المريض، يعانى من حصوة متشعبة بحوض الكلى وحالة الكلى اليسرى سيئة، وبعرض الأشعات والتحاليل على الدكتور نادر الخميسى، استشارى المسالك البولية، ورئيس قسم المسالك بالمستشفى العام، أمر بنقل المريض إلى غرفة العمليات، لتفتيت الحصوة المتشعبة فى حوض الكلى، واستخراجها بالمنظار الجراحى، وأجرى العملية الدكتور نادر الخميسى، استشارى ورئيس أقسام جراحة ومناظير الكلى والمسالك البولية والتناسلية بمستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور أحمد فريج حسان، أخصائى جراحة ومناظير الكلى والمسالك البولية والتناسلية، والدكتور عبدالحميد فكرى، والدكتور إبراهيم مغنم، والدكتور أحمد عرفات هيبة، وأخصائى التخدير الدكتور محمد مطاوع، وتمريض عمليات شيماء عبد الناصف.

ووجه أهل المريض الشكر، لإدارة مستشفى كفر الشيخ العام، الدكتور وائل أبوالمجد، مدير عام المستشفى، والأطباء على مجهوداتهم.

اجراء عملية جراحية لمريض



استخراج حصوه متشعبة حجمها 7.5 × 3.5 سم