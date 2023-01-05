اختيار القطع الآثرية الأكثر تميزا لشهر يناير بالمتاحف على مستوى الجمهورية.. صور

كتب محمد أسعد

ضمن التقليد الشهري للمتاحف المصرية على مستوى الجمهورية؛ اختارت المتاحف قطع شهر يناير، وذلك عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إن هذا التقليد يأتي في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية حضارية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع.

وبمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة، وقع اختيار الجمهور هذا الشهر على القطع الأثرية التي تبرز تلك المناسبة حيث عرض كل من المتحف القبطي، ومتحف مطار القاهرة الدولي 3، ومتحف السويس القومي، ومتحف آثار الإسماعيلية، ومتحف آثار طنطا، ومتحف الإسكندرية القومي، ومتحف آثار كوم أوشيم بالفيوم، ومتحف ملوي بالمنيا، مجموعة من أيقونات الميلاد والتي صورت ميلاد السيد المسيح، وكذلك السيدة مريم العذراء وهي تحمل المسيح الطفل وبجانبهما القديس يوسف النجار، وكذلك أيقونة البشارة، والتي تصور تبشير الملاك جبرائيل للسيدة مريم العذراء بالميلاد المجيد.



متحف شرم الشيخ: يعرض لوحة جدارية ملونة تظهر زيارة المجوس للسيد المسيح الطفل، ترجع إلى القرن السابع الميلادي.



متحف مطار القاهرة الدولي 2: يعرض برواز مكتب، من الفضة، بداخله صورة أيقونة ليوسف النجار يحمل السيد المسيح، وضلفتان البرواز عليهما نقش بارز لملاك ينفخ في بوق كما يعلو البرواز رأس ملاك بالنحت البارز ومن الأعلى صليب.



متحف الفن الإسلامي: يعرض كرة فلكية خاصة بالفلك والنجوم، مصنوعة من النحاس، وترجع إلى العصر العثماني.



متحف المجوهرات الملكية: يعرض ألبوم صور ذو غلاف خارجي من الفضة على شكل مصحف محلى بالمينا الملونة والزخارف الاسلامية مرصع بأحجار من الماس والياقوت الأحمر والفيروز.



متحف ركن فاروق بحلوان: يعرض ستارة للمدفأة من النحاس على هيئة ذيل طاووس مكون من تسعة ريشات مفرغة بأشكال هندسية.



متحف الشرطة القومي بالقلعة: يعرض قطعة نسيج عليها رسم لفارس يمتطي جواد، منفذ بلون داكن على أرضية فاتحة داخل حافة بيضاوية الشكل يحيط بها زخارف وأشكال هندسية ترجع إلى العصر القبطي.



متحف قصر المنيل: يعرض مجموعة من رؤوس الغزلان والتي كانت معروفة بجر عربات الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة .



متحف المركبات الملكية: يعرض تمثال نصفي من البرونز للخديوي إسماعيل، عليه توقيع الصانع الفرنسي.



متحف جاير آندرسون: يعرض ختم مستدير عليه نقش وله مقبض طويل يستخدم في نقش الكحك الأعياد.



متحف آثار مطروح: يعرض شاهد قبر من الحجر الجيري من العصر الروماني المتأخر، نقش عليه سيدة يعلوها شكل صدفة وعلى جانبيها عمودان يعلوهما جمالون جانبيهما طائران خرافيان كلاهما يمسك بفرع نباتي، وعلى جانبي الرأس نقش على شكل صليب.



متحف تل بسطا: يعرض شاهد قبر، من الحجر الجيري، عبارة عن لوحه مستطيلة الشكل عليها 7سطور أفقية من الكتابة القبطية الغائرة.



متحف الغردقة: يعرض قطعة نسيج من الكتان والصوف عليها رسوم تمثل السيدة العذراء تحمل السيد المسيح حوله الملائكة.

متحف كفر الشيخ: يعرض مخطوط يحتوي على الأناجيل الأربعة (متى، مرقس، لوقا، يوحنا)



متحف سوهاج القومي: يعرض أحد مفاتيح دير الأنبا شنودة "الدير الأبيض"، وهو مفتاح كبير الحجم ذو سنون مزخرفة بدوائر صغيرة والجزء العلوي مطعم برقائق معدنية على هيئة صلبان وينتهي بحلقة للتعليق.



متحف الأقصر للفن المصري القديم: يعرض لوحة مستطيلة مزخرفة، يرجح بأنها كانت ضمن زخارف أحد الكنائس التي تم تشيدها داخل وخارج معبد الأقصر في العصر المسيحي.



متحف التحنيط بالأقصر: يعرض تمثال ” البا“، مصنوع من الخشب الملون، وهو عبارة عن طائر برأس إنسان، وكان يرمز إلى روح المتوفي.



متحف آثار الوادي الجديد: يعرض أجبية بالعربية بها رسوم وصور بالألوان، ويتكون من 92 ورقة بالعربية والقبطية.