إحالة 17 موظفا بالمصالح الحكومية للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى فى البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة.
مشددة على ضرورة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.
وفى هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة من خلال إدارة الرقابه والمتابعة حملات تفتيشية على المصالح الحكومية.
أسفرت تلك الحملات عن إحالة 17 من العاملين بمركز شبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى.
يذكر أن الحملات التى قامت بها مؤخرا الجهات الرقابية بمركز شبراخيت قد أسفرت عن احالة 19 من العاملين بالوحدات الصحية والمنشآت الخدمية للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانونى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
إحالة 17 موظفا بالمصالح الحكومية للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى فى البحيرةالخميس، 05 يناير 2023 02:47 م
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أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة.
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