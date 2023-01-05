اليوم السابع
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إحالة لص الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة فى القاهرة للمحاكمة

الخميس، 05 يناير 2023 10:00 ص
إحالة لص الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة فى القاهرة للمحاكمة سرقة هاتف محمول-أرشيفة
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، إحالة عاطل ، للمحاكمة الجنائية ،لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة فى الجمالية بالقاهرة . 
 
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة. 
 
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزته هاتفين محمولين مجهولين المصدر.
 
بمناقشته عن مصدر الهاتفين، اعترف  بسرقتهما من شخصين بأسلوب "النشل"، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.
 
 
 
 

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