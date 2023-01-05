أستاذ فيروسات يكشف تفاصيل ظهور 9 متحورات جديدة لكورونا الشهر الماضى

إبراهيم حسان

قال الدكتور أيمن الشبينى، أستاذ الفيروسات وعلم الميكروبيولوجى ومدير عام المعاهد البحثية بمدينة زويل، إن فيروس كورونا سهل التحور على غرار فيروس الأنفلونزا، وشهدت الصين 9 متحورات جديدة فى شهر ديسمبر الماضي.

أضاف الشبينى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" المذاع عبر قناة dmc، أن تحورات كورونا تقلق العالم بشكل كبير، بسبب عدم القدرة على التنبؤ بنتيجة هذا التحور، وهناك دراسة تؤكد وجود كورونا فى 70 دولة حاليا، ولكن أعراض الفيروس باتت ضعيفة وليست كما كانت فى البداية.

وتابع: "زيادة معدل انتشار كورونا سوف يؤدى إلى الحاجة إلى تطوير لقاح آخر، لأن هناك بعض الدراسات تذكر أن اللقاحات التى تم طرحها مسبقا تؤثر ولكن ليست بنفس النسبة التى كانت تقوم بالتأثير بها على المتحورات الأولى، لذا وجب على الشركات المنتجة للقاحات المختلفة أن تجرى تحديث على اللقاحات".

أعلنت الصين، اليوم الخميس، إعادة فتح الحدود مع هونج كونج بدءا من يوم الأحد، المقبل لتخفف بذلك من القيود المفروضة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقل راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) فى نشرته الناطقة بالإنجليزية، عن مكتب شئون هونج كونج وماكاو التابع لمجلس الدولة الصينى، قوله إنه سيتم استئناف عمليات السفر بشكل تدريجى ومنظم بدءا من يوم الأحد المقبل، وهو اليوم ذاته الذى ستلغى فيه الصين الحجر الصحى الإلزامى للوافدين من الخارج، ومع ذلك فإن هذه الإجراءات لا تعد إعادة فتح بشكل كامل.

وأضاف المكتب أن الأشخاص القادمين إلى الصين من هونج كونج سيظلوا، مطالبين بتقديم نتيجة اختبار سلبية للحمض النووى يتم إجراؤه قبل المغادرة بـ48 ساعة، ولم يشر المكتب إلى عدد المعابر التى سيتم إعادة فتحها.

وكان قد تم إغلاق جميع معابر هونج كونج الـ12 مع البر الرئيسى باستثناء ثلاث منها، منذ بداية جائحة فيروس كورونا فى أوائل عام 2020.