وصول السفينة "لوجوس هوب" أكبر مكتبة عائمة بالعالم ميناء بورسعيد.. صور

بورسعيد محمد فرج

رصدت عدسة "اليوم السابع" وصول السفينة البحرية لوجوس هوب "المتنقلة"، والتى تعد أكبر معرض للكتاب فى العالم ، حيث يصل طولها 132 متراً وعلى متنها 350 سائحا و400 متطوعاً من أكثر من 60 جنسية مختلفة فى العالم، وتعد أكبر مكتبة عائمة فى العالم وتعود ملكيتها للمنظمة الخيرية الألمانية"، فضلاً عن أنها تحتوى على أكثر من 50 ألف عنوان بهدف نشر الثقافة فى كل أنحاء العالم. ومن المقرر أن تغادر السفينة "لوجوس هوب" ميناء بورسعيد السياحى 23 يناير الجارى متجهة إلى ميناء العقبة، لاستكمال رحلتها لنشر الثقافة.

ومن جانبها، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال تصريحات صحفية استعداداتها لاستقبال الحدث الثقافى بجانب رفع درجة الاستعداد القصوى فى الميناء والأماكن المحيطة، وسط تواجد أمنى مكثف لتأمين السفينة، وتسهيل حركة نزول 350 سائحا لعمل رحلات سياحية سريعة للقاهرة.

وأكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن السفينة سوف تفتح أبوابها لآلاف الزوار كل يوم من الطلاب ومحبين القراءة من الفئات العمرية التى تبدأ من 13 سنة فيما فوق نظير مقابل عائد مادى رمزي لزيارة السفينة والمشاركة فى فعالياتها أما بالنسبة للأطفال التى لا يتجاوز أعمارهم 13 سنة وأطفال وشباب قادرون باختلاف فسوف يدخلون السفينة بالمجان .

وأشار بيان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن السفينة " لوجوس هوب" تعود ملكيتها للمنظمة الخيرية الألمانية " كتب جديدة للجميع" حيث تضم أكثر من 50 ألف عنوان بهدف نشر الثقافة فى كل أنحاء العالم.

وتابعت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس أن السفينة لوجوس هوب زارت أكثر 480 ميناء لأكثر من 150دولة واستقبلت أكثر من 49 مليون زائر على متنها على مدار 131عاما.

ومن جانبه وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ضرورة تكاتف وتعاون كافة الجهات التنفيذية والأمنية، واعداد جداول تنظيمية يومية خلال فترة رسو السفينة بميناء بورسعيد. كما وجه " الغضبان " بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة و منع التكدس المروري، وتوفير ساحات انتظار للسيارات والاتوببسات القادمة من المحافظات الأخرى. موضحاً : أنه هناك تنسيق متواصل بين كافة أجهزة المحافظة والهيئة الاقتصادية، للتيسير على الزائرين خلال تنقلاتهم من والى السفينة، وسط إجراءات إحترازية ووقائية خلال الدخول السفينة فضلا عن تنظيم حركة الدخول والخروج من وإلى السفينة. وأكد " الغضبان " أنه خلال فترة رسو مركب الكتب بميناء بورسعيد سيتم توفير فرق موسيقية على مدار اليوم في ساحة مصر، فضلا عن تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية التى تتماشى مع الحدث.



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