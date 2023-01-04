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وزيرة التخطيط: البدء فى إعداد الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل

الأربعاء، 04 يناير 2023 03:23 م
وزيرة التخطيط: البدء فى إعداد الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل اجتماع مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفي

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، استهله بتوجيه خالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ولجميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه الأيام على مصر والمصريين بالخير والنماء.
 
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه تم البدء في الإعداد للخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مؤكدة ضرورة أن يتم التركيز على الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك تنفيذا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن؛ حتى يتسنى دخولها الخدمة وإتاحتها للمواطنين والاستفادة منها.

اجتماع الحكومة

ترشيد الانفاق

شوادر السلع

مجلس الوزراء

وزير التخطيط

الخطة الاستثمارية



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