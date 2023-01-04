اليوم السابع
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الأربعاء، 04 يناير 2023 08:09 م
أكرم القصاص
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هيئة النزاهة بالعراق تستدعى وزير العدل بسبب استغلال سلطة وظيفته

الأربعاء، 04 يناير 2023 08:00 م
هيئة النزاهة بالعراق تستدعى وزير العدل بسبب استغلال سلطة وظيفته هيئة النزاهة الاتحادية في العراق
وكالات

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أمرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الأربعاء، باستدعاء وزير العدل الحالي خالد شواني ومدير التصاريح الأمنيَّة في الوزارة، لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
 

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "قرار الاستقدام صدر عن محكمة الكرخ الثانية المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لدورهما في تعطيل تنفيذ قرار قاضي تحقيق المحكمة في القضيَّة الخاصَّة بملف إطعام السجناء والموقوفين، والامتناع عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمُستندات المطلوبة".

وتابعت أنَّ "المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)".

 

العراق

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