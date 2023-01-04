مقتل 5 أشخاص وإصابة آخر بهجوم مسلح استهدف مركزا للإسعافات الأولية فى مالي

وذكرت وزارة الأمن والحماية المدنية المالية - في بيان أورده راديو مونت كارلو الدولي اليوم الأربعاء، أنّ مركزا للإسعاف المروري تابعا للحماية المدنية في ماركاكونجو، تعرض لهجوم من قبل مسلّحين مجهولين".

وأوضح نائب المدير العام للحماية المدنية دراماني ديالو أن الهجوم أسفر عن سقوط خمسة قتلى (ثلاثة مدنيين وعنصرا إطفاء وجريح)، مشيرا إلى أن قوات الدفاع والأمن تتّخذ كلّ الإجراءات للبحث عن مرتكبي هذا العمل الدنيء وتحديد هوياتهم واعتقالهم حتى يحاسبوا على أفعالهم.

وتشهد مالي منذ عقد من الزمن تمرّداً لمتشددين امتدّ إلى جارتيها النيجر وبوركينا فاسو.. وأسفر هذا التمرّد في الدول الثلاث عن سقوط آلاف القتلى بين مدنيين وعسكريين وتهجير أكثر من مليوني شخص من ديارهم.