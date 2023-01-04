مسئول بريطاني: لن نخضع المسافرين الصينيين المصابين بكورونا لحجر صحي

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أكد وزير النقل البريطاني مارك هاربر، الثلاثاء، أن الأشخاص القادمين للمملكة المتحدة من الصين لن يتم إخضاعهم للحجر الصحي في حال إيجابية اختبار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الخاص بهم.

وقال هاربر - ردا على سؤال بهذا الشأن؛ حسب ما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية - "لا، لأن ما نقوم به هو أننا نجمع هذه المعلومات لأغراض المراقبة"، لافتا إلى أن واحدا من كل 45 شخصا في المملكة المتحدة مصاب بكوفيد-19 حاليا.

وأضاف وزير النقل البريطاني "نحن نتعامل مع كوفيد الآن من خلال التأكد من حصولنا على مستويات عالية جدا من التطعيم"، مطالبا الفئات العمرية الأكبر سنا بتلقي الجرعة التعزيزية الرابعة خلال الشتاء الجاري.

ولفت إلى أن سياسة الوافدين من الصين تتعلق في المقام الأول بجمع المعلومات "التي لا تشاركها الحكومة الصينية مع المجتمع الدولي".

ومن المقرر أن تبدأ وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أيضا عملية المراقبة اعتبارا من الأسبوع المقبل، إذ سيتم اختبار عينة من الركاب الذين يصلون إلى إنجلترا من الصين للكشف عن الفيروس عند وصولهم.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن الصين تشهد حاليا استمرار ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بعد قرار مفاجئ من الحكومة الصينية بإنهاء معظم قيودها للسيطرة على تفشي الوباء.

وذكرت الحكومة البريطانية أن شركات الطيران ستكون مطالبة بالتحقق من أن الركاب من الصين لديهم اختبار كوفيد سلبي قبل المغادرة مع مطالبة المسافرين بإظهار دليل على نتيجتهم السلبية.