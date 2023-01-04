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تصل لـ500 ريال..

للمصريين بالسعودية.. تعديلات جديدة على قيمة تأشيرات الخروج والعودة

الأربعاء، 04 يناير 2023 10:31 ص
للمصريين بالسعودية.. تعديلات جديدة على قيمة تأشيرات الخروج والعودة وزارة القوى العاملة
كتبت - مرام محمد

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كشفت وزارة القوى العاملة، عن قرار مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، بتعديل قيمة رسوم تجديد تأشيرات الخروج والعودة، وتجديد الإقامة في الحالات التى يكون فيها المقيمون خارج المملكة، ومن ضمنهم المصريين العاملين بالمملكة، وذلك على النحو الآتي:

- رسوم تأشيرة الخروج والعودة هي 200 ريال للسفر مرة واحدة لمدة شهرين بحد أقصى و100 ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة.

- في حال كان المقيم خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

- 500 ريال لعدة سفيرات لمدة 3 أشهر و200 ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة.

- في حال كان خارج المملكة، يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

-ونص تعديل المادة 38 من نظام الإقامة تجديد رخصة الإقامة لمرافقي العامل الأجنبي والعمالة المنزلية إذا كانوا خارج المملكة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية برسمٍ مضاعف عمّا يتم تحصيله اذا كانوا داخل المملكة.

يذكر أن وزارة القوى العاملة كانت قد أعلنت عن تسهيل مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالرياض إجراءات حصول 114 عاملاً مصرياً من الراغبين في العودة إلى أرض الوطن بعد إنتهاء صلاحية الإقامة، وذلك بعد مراجعة مكتب عمل الرياض، وإدارة الوافدين، جرى إصدار تأشيرات خروج نهائية للعودة إلى مصر.

وضمت القائمة 70 تأشيرة برخصة عمل بغرض الخروج النهائي لهم ومخاطبة إدارة الوافدين بالرياض لإنهاء إجراءات الخروج النهائي لهم، وتم إصدار تأشيرة الخروج النهائي النظامية لعدد 21 عامل، ويمكنهم السفر خلال مدة شهرين من تاريخ إصدار تأشيرة الخروج النهائي، كما يمكنهم العودة إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرة عمل جديدة فى أى وقت.

ويواصل مكتب التمثيل العمالي بجدة دوره في متابعة كافة ملفات وقضايا العمالة المصرية في المملكة، وذلك بتوجيهات من الوزير حسن شحاتة، وتعليمات الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بمتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج، والاستمرار فى تقديم كافة أوجة التسهيلات والحماية والمتابعة والرعاية للعمالة المصرية بالخارج.


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