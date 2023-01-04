كهرباء القناة: تدريب 100 موظف من خدمة العملاء على مهارات التواصل مع ذوى الهمم

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء ، أنه تم تدريب عدد 75 موظفا من العاملين بخدمة العملاء على مهارات التواصل مع ذوى الهمم وتعليم لغة الإشارة وموكدا أنه تم تدريب 25 من ذوى الهمم من فئة الصم والبكم والمكفوفين.

وأوضح أبو وردة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الهدف من الدورة التدريبية هو التعريف بمفهوم لغة الاشارة وأنواعها، موضحا أنه تم التركيز على الكلمات والمصطلحات التخصصية والمتعلقة بطبيعة عمل كل مؤسسة.

وأشار أبو وردة إلى أن جميع العاملين مستمرين فى بذل مزيد من الجهد فى سبيل الارتقاء بكافة نواحى العمل فى سبيل تطوير جميع الخدمات المقدمة للمواطن المصرى تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقال أبو وردة، إن الشركة حريصة على تنفيذ تعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بتقديم خدمة مميزة للمواطن وبأعلى جودة سواء الفنية أو الإدارية وتخفيف الأعباء عليه.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تفقد مركز خدمة ذوى الهمم ومركز خدمة المستثمرين بشرم الشيخ بعد تطويرها واستمع لشرح مفصل حول إنشاء أحدث مركز خدمة متنقل ومجهز بأحدث الاجهزه ووسائل التكنولوجيا الحديثة من المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء.