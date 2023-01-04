ضبط شاب طعن خطيبته السابقة بسكين فى محيط مبنى كلية الآداب القديم بالمنصورة

الدقهلية - فريق المحافظات

ضبطت قوات الأمن شابا تعدّى على فتاة بسلاح أبيض، فى محيط مبنى كلية الآداب القديم ب جامعة المنصورة ، وذلك على خلفية خلافات عائلية انتهت إلى فسخ خطبتهما.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية، بوقوع اعتداء على فتاة فى شارع بايرو خلف مبنى كلية الآداب القديمة، وبانتقال ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلى مكان البلاغ، والفحص وسؤال الأهالى، أكدوا أنهم فوجئوا بصراخ فتاة واستغاثتها، ليتبين لهم محاولة شاب طعنها بسلاح أبيض، وإصابتها بعدة طعنات بالفعل، قبل أن يتمكنوا من توقيفه ويستدعوا الشرطة التى تسلّمته من الأهالى.

وجرى استدعاء سيارة إسعاف ونقل الفتاة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. وبحسب التحريات الأولية تُدعى الفتاة "سلمى.ع. م"، 19 عاما، مصابة بطعنات متفرقة فى القدم جرّاء اعتداء المتهم "على. ش"، فى العقد الثالث من العمر.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم والمجنى عليها كانا مخطوبين، وحدثت مشاجرة بينهما نتيجة خلافات عائلية، فأقدم بعدها على ضربها بـ"سكّين" مُحدثا إصابتها المشار إليها. حُرر المحضر اللازم بشأن الواقعة وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.