ضبط المتهمين بترويج مستحضرات تجميل مجهولة المصدر أون لاين

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية فى ضبط شخص بالبحيرة لقيامه بترويج أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر عبر المواقع الإلكترونية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك شركة - كائنة بمحافظة البحيرة) بالنصب والاحتيال على المواطنين ببيع بعض الأدوية ومستحضرات التجميل التى يقوم بتصنيعها من مواد أولية ومنتجات مجهولة المصدر دون اتخاذ الاشتراطات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين مقابل نظير مادى وقيامه بالترويج لنشاطه غير المشروع من خلال إنشاء وإدارة قناة على اليوتيوب وموقع إلكترونى وصفحة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وصفحة على موقع "فيس بوك" دون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة وبمشاركة الجهات المعنية تم ضبط المذكور، وبالتفتيش تم ضبط (عدد 478 عبوة أدوية ومستحضرات تجميلية مجهولة المصدر مدون عليهم بيانات غير صحيحة لإيهام المواطنين بأنها مرخصة – 2 وحدة معاجلة مركزية لإدارة المواقع الإلكترونية – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه غير المشروع - هاتف محمول يُستخدم فى إدارة النشاط – عدد 4 أختام أكلاشية – جهاز راوتر للاتصال بالإنترنت – عدد كبير من العبوات الكرتونية الفارغة والملصقات لتعبئة المنتجات الدوائية مجهولة المصدر والدفاتر والأوراق).

بمواجهة المتهم أقر بما أسفر عنه التفتيش وأنه مالك الشركة واعترف بارتكابه تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.