ضبط المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة للاستيلاء على أموال المواطنين

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية فى ضبط ثلاثة عناصر إجرامية بالقاهرة لقيامهم بانتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من "موظف بشركة أدوية خاصة" بقيامه بالتواصل مع أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" عبر إحدى صفحات بيع الأدوية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لشراء بعض الأدوية وإتفقا على التقابل بدائرة القسم ولدى وصوله فوجئ بسيارة ميكروباص توقفت أمامه وترجل منها شخصين يرتدى أحدهما ملابس أميرية وإستوليا منه على مبلغ مالى ولاذا بالفرار، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث أن وراء إرتكاب الواقعة ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وضُبط بحوزتهم ( عدد 2 زى أميرى – طبنجة صوت بداخلها عدد من الطلقات محدثة صوت – حقيبة يد خاصة بالمجنى عليه – هاتف محمول) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة وأقر أحدهم بأنه عقب تواصله مع المجنى عليه من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ورغبته فى إستبدال المبلغ المالى المستولى عليه إلى عملة أجنبية اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهمان الآخران فى تنفيذ مخططه، وبمواجهة المتهمان الآخران بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها واعترفوا بإنفاقهم المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وبمواجهة المجنى عليه بما جاء بأقوال المتهمين أيدها وأقر باتفاقه مع أحد المتهمين على استبدال المبلغ المالى المستولى عليه إلى عملة أجنبية خارج السوق المصرفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.